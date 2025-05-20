ماسك يحسم الجدل حول مستقبله في تسلا

ابوظبي - سيف اليزيد - صرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه ملتزم بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً مكثفة بسبب المستهلكين وأسعار الأسهم، على خلفية عمل ماسك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات ماسك بـ«نعم» رداً على سؤال يقول: «هل ترى نفسك مستمراً في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال خمس سنوات، وهل أنت ملتزم بذلك؟».

ورد على سؤال آخر يقول: «هل توجد أي شكوك بشأن ذلك؟»، أجاب ماسك ضاحكاً: «لا يمكن أن أبقى هنا إذا كنت قد فارقت الحياة».