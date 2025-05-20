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حزام النار.. زلزال بقوة 6,4 ريختر يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا

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أ ف ب - سيدني 0 تبليغ

  • حزام النار.. زلزال بقوة 6,4 ريختر يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا 1/3
  • حزام النار.. زلزال بقوة 6,4 ريختر يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا 2/3
  • حزام النار.. زلزال بقوة 6,4 ريختر يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا 3/3

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات الثلاثاء قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة الشمالي على ما أفاد معهد الجيوفيزياء الأمريكي.
وسجل الزلزال على عمق 52,7 كيلومتر وعلى بعد حوالى 117 كيلومترا من مدينة انغورام.
زلزال - مشاع إبداعي

وقالت الوكالة الأمريكية للتحذير من التسونامي إن "لا تهديد بحدوث تسونامي نتيجة الزلزال".

حزام النار

والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.
زلزال بقوة 6,4 ريختر يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا - أرشيفية

وعلى الرغم من أنها نادرا ما تسبب أضرارا واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات تربة مدمرة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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