شكرا لقرائتكم خبر عن حزام النار.. زلزال بقوة 6,4 ريختر يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا والان نبدء بالتفاصيل

حزام النار

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات الثلاثاء قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة الشمالي على ما أفاد معهد الجيوفيزياء الأمريكي.وسجل الزلزال على عمق 52,7 كيلومتر وعلى بعد حوالى 117 كيلومترا من مدينة انغورام.وقالت الوكالة الأمريكية للتحذير من التسونامي إن "لا تهديد بحدوث تسونامي نتيجة الزلزال".والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.وعلى الرغم من أنها نادرا ما تسبب أضرارا واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات تربة مدمرة.