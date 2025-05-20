زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات الثلاثاء قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة الشمالي على ما أفاد معهد الجيوفيزياء الأميركي.

وسجل الزلزال على عمق 52,7 كيلومترا وعلى بعد حوالى 117 كيلومترا من مدينة انغورام.

وقالت الوكالة الأميركية للتحذير من التسونامي إن "لا تهديد بحدوث تسونامي نتيجة الزلزال".

والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ، بحسب وكالة "أ ف ب".

وعلى الرغم من أنها نادرا ما تسبب أضرارا واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات تربة مدمرة.