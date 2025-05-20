روبيو: السلطة الانتقالية بسوريا قد تكون على بُعد أسابيع من انهيار وحرب أهلية بسبب تحديات تواجهها

لفت وزير الخارجيّة الأميركيّة ماركو روبيو، إلى أنّ "السّلطة الانتقاليّة في سوريا تعتقد أنّها لم تجتاز فحص سجلّاتها لدى مكتب التّحقيقات الفيدرالي (FBI). لديهم تاريخ صعب، ونحن نتفهّمه. لكن من ناحية أخرى، إذا تواصلنا معهم، فقد ينجح الأمر وقد لا ينجح".

وأشار إلى "أنّنا إذا لم نتواصل معهم، فمن المؤكّد أنّ الأمر لن ينجح"، مشدّدًا على أنّ "في الواقع، هذا هو تقييمنا بصراحة، أنّ السّلطة الانتقاليّة، بالنّظر إلى التّحدّيات الّتي تواجهها، قد تكون على بُعد أسابيع، وليس أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهليّة شاملة ذات أبعاد ملحمية؛ أي أنّ البلاد تنقسم".