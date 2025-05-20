الجيش السوداني: تطهير كامل ولاية الخرطوم من مقاتلي قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني عن "اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من مقاتلي قوات الدعم السريع، بعد قرابة شهرين من استعادته السيطرة على وسط العاصمة".
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في بيان إن "ولاية الخرطوم خالية تماما من المتمردين".
وقال عبد الله في وقت سابق اليوم إن "قواتهم تواصل عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب وغرب أم درمان"، موضحاً أن "قواتهم تقترب من إعلان السيطرة على ولاية الخرطوم بشكل كامل".
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