"التيار" حذّر من محاولات ضرب صحة التمثيل النيابي: نتمسك بالصوت التفضيلي الواحد

أجرت الهيئة السّياسيّة لـ"​التيار الوطني الحر​"، خلال اجتماعها الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، تقييمًا شاملًا للانتخابات البلديّة الّتي جرت في البقاع وبيروت، فأبدت ارتياحها "للنّتائج الّتي حقّقها "التيّار" مع النّاس والعائلات في البلديّات والهيئات الاختياريّة"، مؤكّدةً "الاستعداد للمرحلة الأخيرة في الجنوب".

واعتبرت في بيان، أنّ "خيار "التيّار" في احترام خيارات النّاس ودعمها، ترك ارتياحًا لدى الأهالي في إعطاء الاستحقاق البلدي طابعه الإنمائي العائلي قبل السّياسي". وسجّلت بإيجابيّة "الحرص على المناصفة الّتي سجّلتها التيّارات السّياسيّة والرّوحيّة في بيروت"، مشدّدةً في الوقت نفسه على "وجوب إيجاد حل دائم لبلديّة بيروت في القانون، عبر تجزئتها إلى أحياء بلديّة مع الحفاظ على البلديّة الأم فيها".

وأكّدت الهيئة "تمسّك "التيّار" بقانون الانتخابات النّيابيّة، لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد، وتكريس حق المغتربين في انتخاب ممثّلين عنهم في جميع القارات، بما يشكّل الدّائرة 16 من الدّوائر الانتخابيّة"، محذّرةً من "أي محاولة لتعديل القانون تؤدّي إلى ضرب صحة التّمثيل وحرمان المغتربين حقّهم في التّصويت، وحقّهم في التمثيل وفي أن يَنتخبوا نوابهم من بينهم".