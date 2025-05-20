قوى الأمن: أعمال إنارة على طريق المطار اعتبارًا من الغد ولمدة شهر أو أكثر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشّركات ستقوم بأعمال إنارة على طريق المطار الممتدّة من مبنى الإسكوا لغاية مبنى "الميدل إيست"، وذلك اعتبارًا من تاريخ الغد 2025-05-21 ولمدّة شهر أو أكثر".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأشغال لا تستوجب منع مرور السّير أو تحويله"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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