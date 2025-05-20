شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يستقبل عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لى شوليه، عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، ورئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

ورحب الوزير فوزى بالضيف والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والراسخة التى تجمع بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يُمثّل نموذجًا يحتذى به فى الشراكة الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وأشاد المستشار محمود فوزى بمستوى التعاون القائم بين مصر والصين، لا سيما فى المشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذى تقوم به الشركات الصينية فى تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية، وكذا الاستثمارات القائمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى اعتزاز الصين بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التى تجمعها بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين قيادتى البلدين، التى تعكس مستوى التعاون والتفاهم المشترك.