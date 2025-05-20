شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تنعى محمود التهامى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى محمود التهامى والذى وافته المنيه اليوم.

ونعى المهندس عبد الصادق الشوربجى محمود التهامى قائلًا إنه كان عاشقًا للصحافة، مهمومًا بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بمجلة روزاليوسف الصادرة عن مؤسسة روزاليوسف الصحفية، وإسهاماته فى العمل الصحفى متعددة.



يذكر أن محمود التهامى تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف خلال الفترة من 1983 حتى 1998 وتفرغ بعدها للكتابة والعمل الاجتماعى من خلال جمعية أصدقاء معهد الاورام ومجلس إدارة مستشفى 57357.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.