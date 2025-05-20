أعلنت المديريّـة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي، أنه "ضمن إطار مكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر، بشخصٍ على متن فان لنقل الرّكّاب، قادمًا من البقاع، ويدعى: ض. ن. (مواليد عام ١٩٩٤/ لبناني)".
وذكرت المديرية، انه "بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كميّة من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل 109 أظرفة من النّايلون".
وأكدت أنه "تم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قـوى الأمن: عناصر حاجز ضهر البيدر أوقفت شخصًا وضبطت بحوزته كمية من مادّة الكوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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