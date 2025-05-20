3 قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل ضريبية وتقديم تصاريح على الضريبة المضافة

أصدر وزير الماليّة ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلّق بتمديد مهل ضريبيّة وبتقديم تصاريح دوريّة على الضّريبة المضافة.
جاء في القرار الأوّل:
"تُمدّد لغاية 16/06/2025 ضمنًا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأوّل لضريبة الرّواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضّريبة العائدة لها".
ونصّ القرار الثّاني على:
"تُمدّد لغاية 20/06/2025 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الدّوري للضّريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأوّل من سنة 2025، وتأدية الضّريبة على القيمة المضافة النّاتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد الّتي تقدَّم خلال مهلة التّصريح عن هذا الفصل".
وجاء في القرار الثّالث:
"تُمدّد لغاية 20/06/2025 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الدّوري للضّريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرّابع من سنة 2024، وتأدية الضّريبة على القيمة المضافة النّاتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد الّتي تقدَّم خلال مهلة التّصريح عن هذا الفصل".
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "هذه القرارات تأتي من أجل إتاحة الفرصة للمكلّفين للالتزام بهذا الموجب، وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
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