الرئيس عون اطّلع من سلام على نتائج القمة العربية واطلعه على نتائج لقاءاته في روما وحصيلة زيارته الى القاهرة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد في قصر بعبدا، رئيس الحكومة نواف سلام الذي اطلعه على نتائج القمة العربية التي انعقدت في العاصمة العراقية نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة.

واطلع الرئيس عون، سلام على نتائج لقاءاته في روما يوم السبت الماضي، وحصيلة زيارته الى القاهرة امس الاثنين.

كما تطرق الرئيسان الى مسار الانتخابات البلدية والاختيارية، والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية.