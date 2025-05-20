الجيش: توقيف 14 شخصًا لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات بحوزتهم

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "ضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تنفّذها المؤسّسة العسكريّة في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات عمليّة دهم في منطقة الزاهرية- طرابلس، وأوقفت المواطنَين (م. ز.) و(و. خ.)، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربيّة بالإضافة إلى أعتدة عسكريّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دوريّة من مديريّة المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في مناطق التبانة- طرابلس، خربة داوود- عكار، المنية- المنية الضنية، وببنين- العبدة، وأوقفت 6 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النّار. وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربيّة".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "كذلك أوقفت وحدات من الجيش 6 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ب. ق.) والسّوري (ي. ص.) في منطقة الرميلة- الشوف، لعدم امتثالهما لعناصر دوريّة للجيش، وضبط كميّة من المخدرات في حوزتهما.

- توقيف المواطن (م. ه.) والسّوري (م. م.) والفلسطيني (ل. ع.) عند حاجز السفري- بعلبك، كونه مطلوب توقيفهم بجرم السّلب.

- توقيف المواطن (م. ج.) عند حاجز العاصي- الهرمل، لنقله 30 صندوقًا من التّبغ مُعدَّة للتّهريب".

وأوضحت أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".