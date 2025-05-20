بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الخميس المقبل لدرس 6 اقتراحات قوانين

دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيّار 2025، وذلك لدراسة جدول الأعمال التّالي: - اقتراح القانون الرّامي إلى إنشاء نظام الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة الشّاملة الإلزاميّة - اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النّواب. - اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشّيوخ. - اقتراح قانون اللّقاء الأرثوذكسي. - اقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النّواب. - اقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به.

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