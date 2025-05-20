الحجار استجوب أمين سلام وشقيقه كريم وفادي تميم وايلي عبود

استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على مدى ساعتين، وزير الاقتصاد السابق امين سلام في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية سامر الحاج، حول الأخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وأيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين، وفي نهاية الجلسة قرر تركه رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.

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