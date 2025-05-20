"النشرة": قتيل جراء اشكال في بلدة يونين على خلفية الانتخابات البلدية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "وقوع اشكال في بلدة يونين في البقاع الشمالي على خلفية الانتخابات البلدية بين أفراد من عائلة واحدة (قصاص)، تطور إلى إطلاق نار حيث اصيب شخص من عائلة أخرى عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاته، وقد حضرت القوى الأمنية والجيش إلى المكان للعمل على تهدئة الوضع".

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