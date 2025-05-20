شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بالشيوخ تزور المتحف الزراعى.. ورئيس اللجنة: ثروة تاريخية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، زيارة تفقدية للمتحف الزراعى بالدقى، اليوم الثلاثاء، وذلك فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات الحكومية.

وشهدت الزيارة، تفقد كل من متحف المقتنيات، متحف المجموعات العلمية، المكتبة، قاعة السينما الملكية، متحف الزراعة القديمة.

كما شهدت الزيارة، تفقد وفد اللجنة لمعرض زهور الربيع 2025، ومعرض ديارنا الذى يقام بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعى ووزارة الزراعة لعرض المنتجات اليدوية.

وخلال الزيارة، استمع الوفد البرلمانى، إلى شرح حول تاريخ المتحف الزراعى والذى يمثل ذاكرة مصر الزراعية، حيث يعد ثانى أهم مكان متخصص فى «الزراعة» على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى فى العاصمة المجرية «بودابست»،وتزيد مساحته على ثلاثين فدانًا.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن المتحف يثبت أن مصر من أهم الدول فى المجال الزراعى، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة فى مصر وتطورها على مر العصور.

وأشار فاروق إلى أهمية عودة القيمة التاريخية للمتحف، وأن يعود إلى سابق عهده، لافتًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعى، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارًا للجميع، ولطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن المهتمين بالتاريخ الزراعى فى مصر وخارجها.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة فى تطوير المتحف الزراعى، مشيرا إلى ضرورة التعاون وتضافر الجهود لاستعادة القيمة التاريخية للمتحف الزراعى، حيث يمثل ثروة كبيرة لمصر، الأمر الذى يدعونا للحفاظ عليه.

وأيده النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موضحا أهمية التكاتف من أجل عودة المتحف لقيمته التاريخية والتراثية الهامة، وأن يعود قبلة للزائرين المهتمين بالقطاع الزراعى، والثقافة الزراعية من مختلف دول العالم.

وشارك فى الزيارة، كل من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والنائب عمرو أبو السعود أمين سر اللجنة، والنائب محمود أبو سديرة، والنائب أحمد شرانى، والنائب محمد عزمى، والنائبة نهى زكى، والنائبة هيام فاروق.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أوصت مؤخرا بزيارة المتحف الزراعى، خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه.

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

زيارة لجنة الزراعة للمتحف الزراعي

وفد لجنة الزراعة بالمتحف الزراعى