إنتخاب رؤساء بلديات المنية بإشراف الخولي

تمت اليوم المرحلة الأولى من عملية إنتخاب رؤساء بلديات قضاء المنية ـ الضنية، بإشراف قائمقام القضاء جان الخولي في مكتبها في قائمقامية دير عمار.

وقد تم إنتخاب توفيق زريقة رئيساً لبلدية المنية ـ النبي يوشع بعدما نال 19 صوتاً من أصل 21 صوتاً مقابل ورقتين بيضاء، وانتخاب شفيق العتري نائباً للرئيس بحصوله على 12 صوتاً مقابل 11 ورقة بيضاء.

كما جرى إنتخاب أحمد عيد رئيساً لبلدية دير عمار بإجماع 18 صوتاً، وانتخاب محمد الجندي نائباً للرئيس بحصوله أيضاً على 18 صوتاً.

وانتخب مصطفى غمراوي رئيساً لبلدية بحنين ـ الريحانية ـ مزرعة أرطوسة بحصوله على 15 صوتاً، كما انتخب عمر لحلوح نائباً للرئيس بعدما نال 14 صوتاً مقابل صوتاً واحداً لمنافسه نزار عجاج.

وانتخب نعمان الشامي رئيساً لبلدية مركبتا بحصوله على 12 صوتاً وكذلك انتخب عطا ناصيف عطية نائباً للرئيس بحصوله على 12 صوتاً.

وتأجّل إنتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية برج اليهودية إلى موعد يحدد لاحقاً إلى حين تبلغ الأعضاء كافة بموعد الجلسة.