قائد الجيش بحث الأوضاع العامة مع السفيرة اليونانية واستقبل فيصل الصايغ

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفيرة اليونانية في لبنان Despina A. Koukoulopoulou يرافقها الملحق العسكري العقيد Nikolaos Salpingidis، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل النائب فيصل الصايغ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.