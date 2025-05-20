عمال طرابلس نفذوا اعتصامًا ومسيرة احتجاجية تحت شعار "تحرك الحاجة والضرورة"

نفذ عدد من العمال والموظفين اعتصامًا أمام سرايا طرابلس، عمدوا خلاله إلى قطع الطريق، وذلك تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، ونقابة عمال بلديات طرابلس، ونقابة عمال بلدية الميناء، ونقابتي منشآت النفط والمصب، ونقابة عمال وموظفي كهرباء قاديشا، ونقابة المعلمين في الشمال، إلى جانب مختلف النقابات العمالية في طرابلس، وعمال وموظفي وعناصر جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء.
جاء التحرك تحت عنوان: "تحرك الحاجة وتحرك الضرورة، لأن الآذان صمّاء والتأجيل والمراوحة والتسويف سيد المرحلة"، وقد استهله المشاركون بمسيرة انطلقت من أمام القصر البلدي في طرابلس، مرورًا بشوارع عزمي والمصارف وساحة النصر، وصولًا إلى مدخل سراي طرابلس، حيث اتخذت عناصر قوى الأمن الداخلي إجراءات ميدانية لمواكبة التحرك.
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