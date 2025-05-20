النسخة الثانية من مسابقة "ترافعي" حول حماية المرأة والطفل في النزاعات المسلحة بجامعة الروح القدس

نظّم "كرسي الأبحاث للأونيسكو في التربية على ريادة الأعمال والتنمية المستدامة UNESCO/USEK"، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس - الكسليك ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وبرعاية اللجنة الوطنية للأونيسكو برئاسة المحامي شوقي ساسين، النسخة السنوية الثانية من مسابقة "ترافعي".
وتمحورت المسابقة هذا العام حول "حقوق المرأة والطفل في النزاعات المسلحة والسبل القانونية لحمايتهما"، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى التطوّرات القانونيّة التي عرفتها اجتهادات كلّ من محكمة العدل الدوليّة في لاهاي والمحكمة الجنائيّة الدوليّة في الآونة الأخيرة لهذه الجهة.
وشاركت في هذه النسخة نخبة من الجامعات اللبنانية، هي: جامعة الروح القدس – الكسليك، جامعة الحكمة، الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني، وجامعة بيروت العربية.
وانتهت المنافسة بفوز فريقي جامعة الروح القدس – الكسليك، والفرع الثاني للجامعة اللبنانية (جلّ الديب) بالمرتبة الأولى بالتساوي.
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