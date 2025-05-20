النشرة: صوت الانفجار في صور ناجم عن تفجير مخلفات حربية من قبل الجيش اللبناني

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الصوت القوي الذي سُمع في منطقة صور ناجم عن قيام فوج الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير مخلفات حربية في منطقة الحوش قرب البرج الشمالي.

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