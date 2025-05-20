الحاج التقى الصدي وبحث معه في أزمتي المياه والصرف الصحي في المتن

التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، حيث تطرق البحث، وفق بيان للنائب الحاج، إلى مشاريع لحل أزمة إنقطاع مياه الشفة وموضوع استكمال شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي في قضاء المتن.

وتم وضع تصور متكامل لمشاريع تساهم في معالجة أزمة المياه وأيضا إستكمال مشاريع الصرف الصحي المتوقفة، ومن المتوقع البدء في هذه المشاريع خلال السنة الحالية.