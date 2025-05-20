"الجديد": نواف سلام سيلتقي الشيباني في 27 أيار على هامش منتدى الإعلام العربي في الإمارات

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "رئيس الحكومة نواف سلام ومعه وزيري الإعلام والثقافة يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الـ 27 من الشهر الجاري على هامش منتدى الإعلام العربي في الإمارات". وذكرت المعلومات، بأن "اللقاء اللبناني - السوري المرتقب يأتي بمساع عربية لمناقشة ملفات مشتركة أساسية بعد رفع العقوبات عن سوريا".

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