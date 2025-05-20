قوى الأمن: توقيف شخص ينشط بعمليات السرقة من داخل سيّارات في جبل لبنان

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنه "في إطار مكافحة عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات، التي تقوم بها مختلف القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وبعد أن تمكّنت شعبة المعلومات، بتواريخٍ سابقة، من توقيف العديد من أفراد العصابات التي تنفذ هذه السّرقات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، ومن خلال المتابعة، توافرت معطيات لدى الشّعبة المذكورة حول قيام أحد الأشخاص بتنفيذ عمليّات مماثلة في منطقة المتن، حيث كثّفت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة بغية كشف الفاعل الذي تبيّن أنّه يُدعى:ع. ش. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة سيّارات ودرّاجات آليّة، نشل، سرقة، تجارة وترويج مخدّرات".
واشارت الى ان "بتاريخ 14-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت من توقيفه بعد مداهمة منزله في محلّة برج البراجنة. بتفتيشه والمنزل، تمّ ضبط أجهزةً خلويّة، درّاجةً آليّة نوع جي آر لون كحلي من دون أوراق ولوحات، كان يستخدمها خلال تنفيذ عمليّات السّرقة. بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليّات سرقة من داخل سيّارات في منطقتَي جــلّ الدّيب والدّكوانة مستخدماً الدّرّاجة المضبوطة. كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على اشارة القضاء المختص".
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