أفادت قناة "الجديد"، بأن "مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستمع في هذه الأثناء إلى وزير الإقتصاد السابق أمين سلام في مكتبه في قصر عدل بيروت مع الإشارة الى أن شقيق سلام موقوف في ملف آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": مدعي عام التمييز يستمع في هذه الأثناء إلى وزير الإقتصاد السابق أمين سلام في قصر عدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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