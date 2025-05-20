ترامب: الاقتصاد جيّد وجولتي في الشرق الأوسط كانت ناجحة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحفي من واشنطن، إلى أنّ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "فتح حدودنا أمام المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين"، وقال: "يجب ألا يعترض أحد على الحد من عدد المجرمين لدينا"، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلن ترامب "أننا قدمنا مشروعا بخفض كبير للضرائب"، مشيرًا إلى "أننا نعمل على وضع حد للاحتيال والهدر والاستغلال في بلادنا ولن نمس بالحماية الاجتماعية ولن نجري تعديلات على برامج الرعاية الصحية وأنظمة التقاعد".

وأوضح أنّ "مشروع التمويل الذي قدمناه يمثل أكبر خفض للضرائب في تاريخ بلادنا وعدم تمرير المشروع سيؤدي إلى زيادة الضرائب"، مشددًا على أنّ "الديمقراطييين ألحقوا الضرر بالبلاد".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "الاقتصاد جيّد وجولتي في الشرق الأوسط كانت ناجحة وحققت أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي".