عراقجي: تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المحادثات مع أميركا ولم نوافق عليه بعد

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّه "تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية ولم نوافق عليه بعد".

ويأتي ذلك في ظل اعتراض سلطات إيران على تصريحات أميركية تتحدث عن رفض مسألة تخصيب اليروانيوم بشكل كامل، في حين تؤكد طهران على حقها بالطاقة النووية السلمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، إلى أنّه "كانت هناك مفاوضات غير مباشرة مع أميركا في عهد رئيسي، ولكن دون نتائج. ولم يُسمح للعدو أن يقول إنه جلب إيران إلى طاولة المفاوضات بالتهديدات. وما زلنا لا نعتقد أن الأمر سيصل إلى أي نتيجة ولا نعرف ماذا سيحدث"، في المفاوضات النووية.

وشدد على أنّه "ينبغي على الجانب الأميركي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يتحدث ويتفاوض وأن يكف عن إطلاق تصريحات عبثية وفارغة".

وأكّد الخامنئي أنّ " تصريحات أميركا بشأن تخصيب اليورانيوم وقاحة"، مضيفًا "القول بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم هو خطأ كبير ولا ننتظر إذن أي جانب للتخصيب. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".

وسبق وأن أشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريح لشبكة إيه بي سي، إلى أنّه "لدينا خط أحمر واضح مع إيران وهو عدم التخصيب ولن نسمح حتى بـ1%"، وكشف "أننا قدمنا مقترحا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج قضية تخصيب اليورانيوم دون أن نقلل الاحترام لهم".