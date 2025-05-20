مصدر بالرئاسة السورية للجزيرة: لا صحة للمعلومات التي أوردها فورد عن لقاءات مع الشرع بإدلب

أفاد مصدر بالرئاسة السورية لقناة "الجزيرة"، بأنه "لا صحة للمعلومات التي أوردها السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد عن لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع بإدلب".

وذكر المصدر، أن "أحد الوفود تابع لمنظمة بريطانية للدراسات وكان من ضمن أعضائه السفير روبرت فورد".

وفي وقت سابق، كشف السفير الأميركي السابق لدى دمشق، روبرت فورد، عن مشاركته ضمن فريق أوروبي كلفته منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة بحل النزاعات، بإعادة تأهيل شخصية معروفة باسم "الشرع"، كان يُعرف سابقًا بـ"الجولاني"، ليصبح سياسيًا ودبلوماسيًا.

وقال فورد إنه التقى الشرع ثلاث مرات ضمن هذا الإطار، كانت الأولى والثانية خلال عامي 2023 و2024، بينما جرت الثالثة في القصر الجمهوري في كانون الثاني من العام الحالي.

ونقل فورد عن الشرع حوارًا دار بينهما خلال اللقاء في القصر الرئاسي، حيث قال له: "خلال مليون سنة لم أتوقع أن أراك في القصر الرئاسي"، ليرد عليه الشرع بالقول: "أحب أن أفاجئكم باستمرار مستر روبرت".