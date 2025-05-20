سلطات بريطانيا فرضت عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية وستارمر عبّر عن صدمته من وضع غزة

فرضت سلطات بريطانيا عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكها حقوق الفلسطينيين.

في التفاصيل، أوضحت الحكومة البريطانية أنّه تم "فرض عقوبات على المستوطن زوهر صبح لتورطه في ارتكاب ودعم أعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية"، كما تم فرض عقوبات على مستوطنة نيريا بالضفة الغربية والمقيمين فيها لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

بدورها، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّ "قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في غزة"، مضيفًا "مصدومون من مشاهد العنف والجوع في غزة".

ولفت إلى أنّ "إعلان إسرائيل إدخال قدر يسير من المساعدات إلى قطاع غزة غير مقبول"، موضحًا أنّ "الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هو وقف إطلاق النار"، في وقت تصعّد فيه إسرائيل حربها على غزة.