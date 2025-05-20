بريطانيا تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة على روسيا، في ظل مماطلة بوتين في وضع جدول زمني لمحادثات وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية أن 100 عقوبة إضافية ستستهدف القطاعات العسكرية والطاقة والمالية في روسيا.

وتستهدف الإجراءات الجديدة سلاسل توريد أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك صواريخ إسكندر، وعمليات المعلومات الممولة من الكرملين، والمؤسسات المالية التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات، وسفن "أسطول الكرملين السري" من ناقلات النفط.

وأفادت وزارة الخارجية بأن فلاديمير بوتين أطلق صواريخ إسكندر مرارًا وتكرارًا على مناطق مدنية مكتظة "باستخفاف قاسٍ بالحياة"، بما في ذلك في 13 أبريل/نيسان في سومي، عندما قُتل 34 مدنيًا، بينهم أطفال، بينما كان بعضهم متوجهًا إلى قداس أحد الشعانين.

وتُفرض هذه العقوبات الجديدة لزيادة الضغط على السيد بوتين بعد أن أطلقت روسيا 273 طائرة مسيرة على مدن أوكرانية يوم السبت، وهو أكبر هجوم بطائرات مسيرة منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "إن ضربات بوتين الأخيرة تُظهر مرة أخرى حقيقته كمُحرِّض على الحرب.

وحث بوتين على الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط فورًا حتى يتسنى إجراء محادثات بشأن سلام عادل ودائم.

وقا لامي: لقد أوضحنا أن تأخير جهود السلام لن يؤدي إلا إلى مضاعفة عزمنا على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها واستخدام عقوباتنا لتقييد آلة بوتين الحربية".

مكالمة بوتين - ترامب

وعقب مكالمة دونالد ترامب التي استمرت ساعتين مع السيد بوتين يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار - إلا أن الكرملين لم يُحدد أي جدول زمني على الرغم من موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه قبل شهر.

وأدت هذه المكالمة إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات جديدة، كما فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على روسيا نتيجةً لذلك. فُرضت عقوبات بريطانية جديدة على 14 عضوًا إضافيًا من أعضاء وكالة التصميم الاجتماعي (SDA)، التي تُنفّذ عمليات معلوماتية بتمويل من الكرملين لتقويض السيادة والديمقراطية وسيادة القانون في أوكرانيا وحول العالم.

وكالة التصميم الاجتماعي

وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على وكالة التصميم الاجتماعي (SDA) وعدد من قادتها العام الماضي، لكن جميع مستويات المنظمة مُستهدفة الآن.

كما استُهدفت 46 مؤسسة مالية أخرى تُساعد روسيا على التهرب من العقوبات.

كما فُرضت عقوبات على 18 سفينة أخرى، بعد 110 سفن في وقت سابق من هذا الشهر، ضمن "أسطول الظل" الروسي، الذي يحمل النفط الروسي تحت أعلام مختلفة (غالبًا ليبيرية)، لمواصلة شحنه حول العالم على الرغم من العقوبات التي وضعت حدًا أقصى لسعر النفط الروسي.

كما وُضع جون أورميرود، وهو مواطن بريطاني قام بتوريد سفن لأسطول الظل الروسي، واثنين من قادة ناقلات أسطول الظل الروسي، تحت طائلة العقوبات.

النفط الخام

تسعى المملكة المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى خفض الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا للبرميل لمنع استخدام الأرباح في تمويل الحرب. ذكرت وزارة الخارجية أن العقوبات البريطانية والغربية الأخرى أضرت بشدة بالاقتصاد الروسي، حيث انكمش ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، ودخل الاقتصاد غير الدفاعي في حالة ركود لفترة من الوقت.

وأضافت أن الإنفاق على الأمن والدفاع يمثل الآن أكثر من 40% من الميزانية الفيدرالية الروسية، حيث رفع بوتين الضرائب وخفض الإنفاق الاجتماعي لمواصلة الحرب.