اخبار العالم

وزارة النقل الفرنسية تعلن استئناف الحركة الجوية الكاملة بمطار أورلي

0 نشر
0 تبليغ

وزارة النقل الفرنسية تعلن استئناف الحركة الجوية الكاملة بمطار أورلي

ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، عودة العمليات الجوية إلى طبيعتها في مطار باريس أورلي، بعد يومين من الاضطرابات الناجمة عن عطل تقني في نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأكدت وزارة النقل الفرنسية وهيئة الطيران المدني، في بيان مشترك، أن العمليات استؤنفت بشكل كامل، مع توقع عودة جدول الرحلات إلى مساره الطبيعي تماماً بحلول صباح يوم الثلاثاء.

وكان العطل التقني الذي ظهر بعد ظهر الأحد قد تسبب في تقييد حركة الطيران وإلغاء 40% من الرحلات يوم الأحد، و15% منها يوم الاثنين، بالإضافة إلى تأخيرات كبيرة واجهها آلاف المسافرين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا