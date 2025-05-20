وزيرة التربية استنكرت الاعتداء الإسرائيلي قرب مدرسة المنصوري ودعت الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دراجة نارية قرب مدرسة المنصوري الرسمية في قضاء صور في محافظة الجنوب، والذي تسبب بإصابات في المنطقة.

وقامت مديرية التعليم الأساسي في الوزارة بالتواصل مع المنطقة التربوية واعطت التوجيهات لاغلاق المدرسة، وواكبت الإجراءات لجهة تسلم الأهالي لأولادهم.

واتصلت الوزيرة بمدير المدرسة محمد شويخ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والمعلمين والإدارة في "هذا لاعتداء الغاشم".

ودعت الوزيرة كرامي الأمم المتحدة والدول المؤثرة في العالم، إلى" الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها الوحشية على الآمنين والأبرياء، وتحييد المدارس والمؤسسات التعليمية عن الاعتداءات التي لا تميز بين مدرسة وشارع ومنزل".

في وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة شنّها العدو الإسرائيلي عبر طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري – قضاء صور، أدت إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، في حصيلة محدثة".

وأوضحت أن "من بين المصابين طفلين، فيما وُصفت حالة ثلاثة جرحى بالحرجة".