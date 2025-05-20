إستقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم رئيس مجلس امناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس امناء جامعة بيروت العربية عمار حوري الذي سلمه دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب الجامعة في حرمها في منطقة الدبية في الرابع من شهر حزيران المقبل، والتي ستمنحه فيها الجامعة خلال الحفل الدكتوراة الفخرية.
والتقى سلام عميد كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف البروفيسور وسيم رافاييل والبروفيسورة شانتال معتوق الذين طلبا من رئيس الحكومة رعايته لمؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي ستعقده الجامعة يومي ١٩ و٢٠ حزيران المقبل في حرم الجامعة في منطقة مار روكز.
واستقبل سلام رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام تسلم دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب الجامعة العربية وطلبا لرعاية مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي بجامعة القديس يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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