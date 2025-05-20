"المنار": الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه بعض احياء بلدة كفركلا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص انطلاقًا من دشمة مستحدثة قرب الجدار الحدودي في الاراضي اللبنانية، باتجاه بعض احياء بلدة كفركلا".

وفي وقت سابق، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على صيادين عند ساحل رأس الناقورة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقبل ذلك، أفادت قناة "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة "عزراييل" في اطراف كفرشوبا، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي من موقع "السماقة" الرصاص باتجاه المنطقة نفسها.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.