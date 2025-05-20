الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه العلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تطرق البحث الى التطورات الإقليمية الأخيرة ونتائج زيارة رئيس الجمهورية الى مصر.

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