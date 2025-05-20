مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على صيادين عند ساحل رأس الناقورة

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على صيادين عند ساحل رأس الناقورة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

في وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة "عزراييل" في اطراف كفرشوبا، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي من موقع "السماقة" الرصاص باتجاه المنطقة نفسها.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.