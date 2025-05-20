استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران الذي سلّمه تقريراً مفصّلاً حول حركة أموال حساب حقوق السحب الخاصة SDR والمخالفات المرتكبة للقانون الذي يحكم أعمال الصرف فيه.
وأطلع بدران، جابر على المراحل التي قطعها الديوان لجهة أعمال التدقيق في قطوع الحسابات للأعوام الماضية المتأخرة، واتُفق على تأمين اعتماد مالي إضافي للعاملين في الديوان كبدلات عمل إضافية لهم لتكثيف أعمال التدقيق بغية تمكينهم من إنجاز كافة قطوعات الحسابات لغاية العام 2024 التي تفرضها موجبات تقديم وإقرار موازنة العام 2026.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية اطلع من بدران على المراحل التي قطعها ديوان المحاسبة بأعمال التدقيق في الحسابات الأعوام الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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