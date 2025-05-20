جابر رفع إلى رئاسة الحكومة مشروع قانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية إعفاءات ضريبية

رفع وزير المالية ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجّل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، استنادًا إلى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6 آذار 2025، ورقم 3 تاريخ 2 أيار 2025.

وجاء في الكتاب الموجّه من جابر: "أُعيد إليكم مشروع القانون المعجّل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقًا لقرارَي مجلس الوزراء المذكورَين".

كما تضمّن الكتاب رفع مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب.