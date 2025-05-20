وزيرة السياحة أصدرت تعميمًا يلزم المؤسسات السياحية بالتعامل مع سائقين ومكاتب "تاكسي" مرخصة

أصدرت وزيرة السياحة لورا لحود الخازن التعميم رقم 3، دعت فيه جميع المؤسسات السياحية إلى الالتزام بالتعامل حصراً مع سائقين عموميين ومكاتب تاكسي مرخصة من قبل الجهات المختصة.

وأشار التعميم إلى أنّ بعض الفنادق والمؤسسات السياحية تلجأ إلى استخدام مركبات خاصة غير مرخصة، تحمل لوحات بيضاء، لتأمين تنقلات الزبائن، ما يُعدّ مخالفة لقانون السير، خصوصاً في ما يتعلّق بعدم حصول هذه المركبات على الترخيص المسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري، والذي يخولها تأدية خدمة النقل العام للركاب وفق القوانين والأنظمة.

وطلبت الوزيرة الخازن من المؤسسات السياحية كافة ضرورة التقيّد بالتعميم حفاظاً على سلامة الزبائن، والتزاماً بالقانون.