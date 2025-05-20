أصدرت وزيرة السياحة لورا لحود الخازن التعميم رقم 3، دعت فيه جميع المؤسسات السياحية إلى الالتزام بالتعامل حصراً مع سائقين عموميين ومكاتب تاكسي مرخصة من قبل الجهات المختصة.
وأشار التعميم إلى أنّ بعض الفنادق والمؤسسات السياحية تلجأ إلى استخدام مركبات خاصة غير مرخصة، تحمل لوحات بيضاء، لتأمين تنقلات الزبائن، ما يُعدّ مخالفة لقانون السير، خصوصاً في ما يتعلّق بعدم حصول هذه المركبات على الترخيص المسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري، والذي يخولها تأدية خدمة النقل العام للركاب وفق القوانين والأنظمة.
وطلبت الوزيرة الخازن من المؤسسات السياحية كافة ضرورة التقيّد بالتعميم حفاظاً على سلامة الزبائن، والتزاماً بالقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة السياحة أصدرت تعميمًا يلزم المؤسسات السياحية بالتعامل مع سائقين ومكاتب "تاكسي" مرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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