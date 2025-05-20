استشهاد (12) فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استشهد (12) فلسطينيًا، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسةً تؤوي مئات النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على منازل وخيام النازحين منذ فجر اليوم إلى (50) شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.

وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسنٍ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين بمدينة نابلس، كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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