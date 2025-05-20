الاتحاد الاوروبي: نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قويا بحال رفضت روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

املت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس أن "تتخذ الولايات المتحدة إجراء قويا في حال استمرّت روسيا في رفض وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".

ولفتت كالاس قبيل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الى أن "الولايات المتحدة قالت إنه في حال لم تقبل روسيا وقفا غير مشروط لإطلاق النار، فسيكون لرفضها تبعات. ونحن نريد أن نرى إذن هذه التبعات".