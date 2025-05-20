أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 67 قتيلًا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.
وكان قد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الثلاثاء خاصة على مدينة غزة ووسط القطاع، وارتكب مجازر جديدة، وفق ما أفادت قناة الجزيرة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد حرمت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الإندونيسي، بعد قصف استهدف منطقة المولدات وأدى إلى اشتعال النيران بها لساعات، وسط حالة من الذعر بين المرضى والأطقم الطبية.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مخزن الأدوية الرئيسي في مستشفى ناصر. وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف تسبب في حرق كميات كبيرة من الأدوية القليلة المتبقية في المخزن.
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