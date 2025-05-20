منظمة الصحة العالمية اعتمت الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها

اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة. وقال تيد هيربوسا وزير الصحة في الفيليبين الذي يتولّى رئاسة جمعية الصحة العالمية "هل الجمعية مستعدّة لاعتماد هذا القرار؟ لا أرى أيّ اعتراض. وقد اعتمد القرار"، ليعلو التصفيق من المندوبين الحاضرين في القاعة بجنيف.

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