ناصر الدين واصل مشاركته في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لجنيف وعقد لقاءات دعم للنظام الصحي بلبنان

تابع وزير الصحة ركان ناصر الدين زيارته إلى جنيف، حيث تُعقد اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

وشارك ناصر الدين في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي ركّز على الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة احترام اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الصحية. كما أعرب المجلس عن دعمه للقرارات التي قدّمها الوفد الفلسطيني إلى الجمعية، لا سيما المتعلق منها بانضمام دولة فلسطين إلى اللوائح الصحية الدولية ورفع العلم الفلسطيني في منظمة الصحة العالمية.

كما حضر ناصر الدين مؤتمراً بدعوة من وزير الصحة المصري في مقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، تمحور حول الأمراض المزمنة والنادرة. وشارك في الاجتماعات التحضيرية الصباحية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، يرافقه وفد لبناني يضم عدداً من مسؤولي وزارة الصحة العامة وتلامذة في اختصاص الصحة العامة، الذين سيشاركون في جلسات عمل مخصصة للطلاب.

وفي إطار لقاءاته الثنائية، عقد ناصر الدين سلسلة اجتماعات تمحورت حول سبل دعم النظام الصحي في لبنان، بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع وفد من منظمة فرسان مالطا ذات السيادة برئاسة الدكتور جوزف بلوتز، حيث جرى البحث في استكمال الدعم الذي تقدّمه المنظمة لنحو خمسة وعشرين مركز رعاية صحية أولية في لبنان، إضافة إلى مناقشة إمكان تنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بالصحة النفسية والعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل.

كما التقى الوزير ناصر الدين وفداً من وزارة الصحة في سلوفينيا، أبدى استعداد بلاده لدعم القطاع الصحي اللبناني، خصوصاً في مجالات إعادة التأهيل وتقديم الخبرات في التغطية الصحية الشاملة، حيث تمتلك سلوفينيا تجربة متقدّمة في هذا المجال.