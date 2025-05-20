سبينيس نظمت "المهرجان الأخضر" بمشاركة عدد من الجمعيات البيئية وأكثر من 400 طالب

نظّمت سبينيس "المهرجان الأخضر" في فرعها في الحازمية يومي الثلاثاء 13 والأربعاء 14 أيار 2025، بمشاركة عدد من الجمعيات البيئية وأكثر من 400 طالب من عدّة مدارس، بهدف تعزيز التوعية بأهمية حماية البيئة وتبنّي ممارسات صديقة للطبيعة والحياة المستدامة.

تميّز الحدث بأجوائه التفاعلية والتعليمية، حيث شكّل مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات بين الطلاب وممثلي الجمعيات، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تناولت مفاهيم أساسية كالاستدامة، إعادة التدوير، وإدارة النفايات. وقد أتيحت للطلاب فرصة التفاعل المباشر مع متخصصين في الشأن البيئي، تعرّفوا من خلالهم على كيفية إعادة استخدام العبوات، تدوير الورق، تحويل النفايات الإلكترونية إلى أدوات مفيدة، والزراعة في أوعية معاد تدويرها.

في هذا الاطار، تحدّث الرئيس التنفيذي للتسويق في سبينيس رالف القاعي قائلاً "نزداد قناعة مع كل نسخة جديدة من هذا المهرجان، بأن إشراك الطلاب في هذه الأنشطة هو السبيل الأمثل لزرع قيم الاستدامة في مجتمعاتنا. نحن ملتزمون بمواصلة دعم المبادرات البيئية التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد وفي المجتمع على حدّ سواء كما تجعل لبنان مواكباً بممارساته الصديقة للبيئة للبلدان المتقدمة على هذا الصعيد".

يُعدّ "المهرجان الأخضر" جزءاً من سلسلة مبادرات سبينيس البيئية التي انطلقت منذ سنوات، والتي تهدف إلى تحفيز الوعي البيئي على مستوى الأفراد والمؤسسات. وقد كانت سبينيس سبّاقة في هذا المجال، من خلال اعتماد حلول مستدامة كاستبدال الأكياس البلاستيكية، واستخدام عربات وسلال مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، إلى جانب طباعة منشورات قابلة لإعادة الاستخدام. كما تواصل سبينيس من خلال هذه المبادرات ترسيخ دورها القيادي في دعم البيئة والمجتمع، واضعة نصب عينيها بناء مستقبل أكثر اخضراراً للأجيال القادمة.