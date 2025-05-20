بخاري زار منسى وبحث معه سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين

زار سفير السعودية وليد بخاري، وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في اليرزة. وجرى خلال اللقاء التباحث في المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

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