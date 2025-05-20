الحجار من النبطية: الدولة عازمة على تأكيد سيادتها على أرض الجنوب من خلال إجراء الانتخابات

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح من سراي النبطية، إلى أنّه "لم يُسجّل خلل كبير في الانتخابات البلدية والاختيارية التي أٌنجِزت، وتمّ إجراء تحقيقات بالمخالفات الحاصلة، ونأمل أن ينسحب ذلك على انتخابات الجنوب".

وشدد على أنّ "الدولة عازمة على تأكيد سيادتها على أرض الجنوب من خلال إجراء الانتخابات، ونأمل أن يمرّ هذا اليوم الانتخابي بخير"، حيث من المقرر إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت في 24 أيار.

وأضاف "نقوم بكل جهودنا للحفاظ على أرواح المواطنين، ونأمل أن يمرّ استحقاق الجنوب بأمان".

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ الدولة مصممة على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، والتي من المقرر أن تُجرى يوم السبت المقبل في 24 أيّار.

وكان قد التقى الحجار محافظة النبطية هويدا الترك وترأس اجتماعا للامن الفرعي للبحث في الانتخابات، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في النبطية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وصل إلى سراي صيدا الحكومي، حيث كان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو.

وعلى الفور ترأس الوزير حجار اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب، خُصّص لبحث الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها قبل وخلال يوم الانتخابات البلدية والاختيارية، المقررة يوم السبت في 24 أيار 2025، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من الاستحقاق الانتخابي في لبنان.