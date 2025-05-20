الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا ربيعيا مستقرا ورطبا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل خلال اليومين المقبلين، على أن تعود درجات الحرارة يوم الخميس إلى الإرتفاع خاصة على الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما ترتفع في الداخل".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد"، موضحة أن "طقس الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستمر بالارتفاع على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا".