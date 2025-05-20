أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة شنّها العدو الإسرائيلي عبر طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري – قضاء صور، أدت إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، في حصيلة محدثة.
وأوضح البيان أن من بين المصابين طفلين، فيما وُصفت حالة ثلاثة جرحى بالحرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في حصيلة محدثة لغارة المنصوري: إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.