الصحة في حصيلة محدثة لغارة المنصوري: إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة شنّها العدو الإسرائيلي عبر طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري – قضاء صور، أدت إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، في حصيلة محدثة.

وأوضح البيان أن من بين المصابين طفلين، فيما وُصفت حالة ثلاثة جرحى بالحرجة.